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Телефонный террорист задержан в Татарстане

Сергей Лантюхов/News.ru

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Правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях столичных аэропортов и здания Госдумы. Им оказался житель Татарстана.

Как сообщил News.ru источник, знакомый с ситуацией, полицейские установили личность задержанного.

«Анонимный звонок поступил с территории Татарстана, личность звонившего установлена», — сказал он.

Кроме того, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, звонивший мужчина психически нездоров и несколько раз проходил лечение в стационаре.

Ранее News.ru писал, что спасатели получили звонки с информацией о минировании трёх московских аэропортов, Государственной думы и торгового комплекса «Охотный ряд». 


#татарстан #ЗАДЕРЖАНИЕ #МИНИРОВАНИЕ #террорист
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