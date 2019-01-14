Телефонный террорист задержан в Татарстане

https://news.ru/storage/news/aeaf9cdc2ff1f15db8c9daa9b7450036/2b628b38-97e4-4b47-a826-46d1c71d4cf4_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях столичных аэропортов и здания Госдумы. Им оказался житель Татарстана.

Как сообщил News.ru источник, знакомый с ситуацией, полицейские установили личность задержанного.

«Анонимный звонок поступил с территории Татарстана, личность звонившего установлена», — сказал он.

Кроме того, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, звонивший мужчина психически нездоров и несколько раз проходил лечение в стационаре.

Ранее News.ru писал, что спасатели получили звонки с информацией о минировании трёх московских аэропортов, Государственной думы и торгового комплекса «Охотный ряд».