Телефонный террорист задержан в Татарстане

Правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях столичных аэропортов и здания Госдумы. Им оказался житель Татарстана.
Как сообщил News.ru источник, знакомый с ситуацией, полицейские установили личность задержанного.
«Анонимный звонок поступил с территории Татарстана, личность звонившего установлена», — сказал он.
Кроме того, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, звонивший мужчина психически нездоров и несколько раз проходил лечение в стационаре.
Ранее News.ru писал, что спасатели получили звонки с информацией о минировании трёх московских аэропортов, Государственной думы и торгового комплекса «Охотный ряд».