Тела всех рабочих нашли в шахте под Соликамском

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Спасатели нашли тело девятого рабочего, погибшего в результате аварии на шахте «Уралкалия» в Прикамье. Об этом сообщает оперативный штаб.

«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро (погибших. — News.ru)», — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал News.ru, ранее спасатели обнаружили тела восьми горняков, остававшихся под землёй после ЧП, произошедшего 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.