https://static.news.ru/photo/00d5719c-9668-11e9-9541-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники патологоанатомического отделения Апатитско-Кировской центральной горбольницы перепутали тела трёх умерших женщин, когда выдавали их родственникам. Двоих, уже захороненных, пришлось эксгумировать.

По жалобам семей начата прокурорская проверка, — сообщила «Интерфаксу» представитель областной прокуратуры Анжелика Черногубова.

Как пишет «Хибининформбюро», на телах умерших женщин в морге были перепутаны бирки. Двух из трёх покойниц уже успели похоронить под чужими именами, ошибку заметили только родственники третьей женщины. Скончавшиеся были похожи, платки закрывали большую часть их лиц.

Как писал News.ru, доставить тело из морга попросили водителей службы пассажирских перевозок «Максим» в Кургане. Отдел по связям с общественностью агрегатора такси пояснил, что заказ не был выполнен, а с номера телефона, который был указан при попытке вызвать машину, ранее поступали фиктивные заказы. До этого пассажиры просили только привезти им пива или отвезти их анализы в лабораторию.