https://static.news.ru/photo/8acc08f8-a6fc-11e9-a24f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы Москвы начали проверку по факту обнаружения тел двух женщин на севере столицы. Трупы нашли в ванной комнате одной из квартир жилого дома. Покойные — 1986 и 1990 годов рождения.

Во время осмотра места происшествия на телах умерших зафиксировали множественные следы от инъекций, а рядом с ними — средства для их выполнения, говорится на официальном сайте главного управления СК РФ по мегаполису.

Кроме того, в помещении находился ребёнок одной женщины. Его осмотрели врачи и передали специалистам. Для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее News.ru сообщал, что тело 48-летнего сотрудника Федеральной службы охраны РФ Сергея Гриднёва найдено на борту яхты «Груфита». Судно принадлежит московскому адвокату Георгию Иорданиди.