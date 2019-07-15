Следственные органы Москвы начали проверку по факту обнаружения тел двух женщин на севере столицы. Трупы нашли в ванной комнате одной из квартир жилого дома. Покойные — 1986 и 1990 годов рождения.
Во время осмотра места происшествия на телах умерших зафиксировали множественные следы от инъекций, а рядом с ними — средства для их выполнения, говорится на
Кроме того, в помещении находился ребёнок одной женщины. Его осмотрели врачи и передали специалистам. Для выяснения причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее News.ru сообщал, что тело 48-летнего сотрудника Федеральной службы охраны РФ Сергея Гриднёва найдено на борту яхты «Груфита». Судно принадлежит московскому адвокату Георгию Иорданиди.