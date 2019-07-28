https://static.news.ru/photo/878cd842-b13e-11e9-9ab8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Торговый центр «Гагаринский» по адресу Вавилова, дом 3 эвакуировали из-за задымления. Фотографии с большим числом людей у входа в ТЦ публикуют в социальных сетях очевидцы.

Тем не менее официального подтверждения от МЧС пока нет, информирует «Москва 24 ».

Ранее сотрудники правоохранительных органов эвакуировали бизнес-центр 7One по адресу Дмитровское шоссе, 71Б. Причиной стало сообщение о том, что здание заминировано. Оно пришло на корпоративную почту, сообщили в полиции. Также полиция после анонимного звонка проверяет ТЦ «Атриум» на Земляном Валу и бизнес-центр Manhattan, который находится на Нижней Красносельской улице. Неизвестный сообщил, что в этих зданиях заложены бомбы писал News.ru.