Тарантино позволил грабителям унести ценности из своего дома

Неизвестные ограбили дом Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Причём во время ограбления знаменитый кинорежиссёр находился в своей спальне.
Около полуночи, услышав шум, Тарантино вышел в холл и столкнулся с грабителями лицом к лицу. Двое неизвестных бросились наутёк, сообщает портал TMZ.
Хорошая новость заключается в том, что Тарантино не пострадал. Плохая — грабители унесли из дома драгоценности и некоторые вещи режиссёра. Сумма ущерба не называется.
Полиция предполагает, что злоумышленники проникли в дом через окно. Изучаются видеозаписи с камер соседних домов.
Ранее News.ru сообщал, что композитор Эннио Морриконе назвал своего давнего приятеля Квентина Тарантино кретином. По мнению 90-летнего маэстро, фильмы Тарантино не стоят никакого внимания и являются «отстоем». Морриконе написал саундтреки к картинам режиссёра «Джанго Освобождённый» и «Омерзительная восьмёрка».