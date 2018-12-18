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Тарантино позволил грабителям унести ценности из своего дома

Квентин Тарантино MediaPunch/face to face/Global Look Press

Квентин Тарантино

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные ограбили дом Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Причём во время ограбления знаменитый кинорежиссёр находился в своей спальне.

Около полуночи, услышав шум, Тарантино вышел в холл и столкнулся с грабителями лицом к лицу. Двое неизвестных бросились наутёк, сообщает портал TMZ.

Хорошая новость заключается в том, что Тарантино не пострадал. Плохая — грабители унесли из дома драгоценности и некоторые вещи режиссёра. Сумма ущерба не называется.

Полиция предполагает, что злоумышленники проникли в дом через окно. Изучаются видеозаписи с камер соседних домов.

Ранее News.ru сообщал, что композитор Эннио Морриконе назвал своего давнего приятеля Квентина Тарантино кретином. По мнению 90-летнего маэстро, фильмы Тарантино не стоят никакого внимания и являются «отстоем». Морриконе написал саундтреки к картинам режиссёра «Джанго Освобождённый» и «Омерзительная восьмёрка».


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