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Танкеры в Чёрном море продолжают гореть

Sputnik/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Чёрном море сжиженный газ на танкерах «Канди» и «Маэстро» продолжает гореть. Спасательным судам приходится периодически орошать их.

По данным Росморречфлота, два аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий» сейчас дежурят у горящих танкеров, передаёт РИА Новости. Накануне дрейфовавший к берегам Крыма «Канди» был поставлен на якорь.

«Горение ещё продолжается, спасательные суда периодически орошают их», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра здравоохранения республики Николай Деркач заявил, что все пострадавшие с двух горящих в Чёрном море танкеров находятся в больнице на востоке Крыма. Вся медицинская помощь оказывается за счёт РФ. А активная фаза поиска пропавших моряков завершена.


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