Танкеры в Чёрном море продолжают гореть

https://news.ru/storage/news/3d2a32420384c97e08dea477aeccccd6/26c4329f-96e2-4ce1-9959-4239de9d3557_850.jpg Sputnik/Xinhua/Global Look Press

В Чёрном море сжиженный газ на танкерах «Канди» и «Маэстро» продолжает гореть. Спасательным судам приходится периодически орошать их.

По данным Росморречфлота, два аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий» сейчас дежурят у горящих танкеров, передаёт РИА Новости. Накануне дрейфовавший к берегам Крыма «Канди» был поставлен на якорь.

«Горение ещё продолжается, спасательные суда периодически орошают их», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра здравоохранения республики Николай Деркач заявил, что все пострадавшие с двух горящих в Чёрном море танкеров находятся в больнице на востоке Крыма. Вся медицинская помощь оказывается за счёт РФ. А активная фаза поиска пропавших моряков завершена.