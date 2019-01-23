Танкеры продолжают гореть в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/40de66f1313263ee8aadb37deb1bd368/c615b59f-1bd1-4582-939f-613921143a5f_850.jpg RF Investigative Committee/Globallookpress.com

Сжиженный газ на танкерах «Канди» и «Маэстро» продолжает гореть. Оба судна с креном и находятся на плаву.

«Оба судна находятся на плаву, горение еще продолжается. Периодически подходит спасатель (специальное судно) и орошает их для охлаждения и снова отходит», — передаёт сообщение Росморречфлота РИА Новости.

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе вечером 21 января, после взрыва во время передачи топлива. По данным Росморречфлота, из 32 членов экипажа на обоих танкерах спасены 12 человек, 10 моряков числятся пропавшими без вести, еще 10 человек погибли. Все моряки были гражданами Турции и Индии. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», писал News.ru.