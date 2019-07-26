https://static.news.ru/photo/46357078-af97-11e9-91f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Олег Р. Вязьмитин/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Житель Брянска Егор Фирсов получил на руки протокол об административном нарушении за то, что жонглировал скакалкой на Кургане Бессмертия. Таким образом активист поддержал землячку Алёну Червякову. Ранее девушка также выложила в сеть видео с танцами на Кургане, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Егора возмутило наказание Алёны Червяковой штрафом в 30 тыс. руб. за исполнение танца реггетон на Кургане Бессмертия. Мужчина решил поддержать танцовщицу и 21 июля 2019 г. опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором он танцует со скакалкой.

Когда ей выписали такой штраф, я понял, что правосудие в России занимается не теми проблемами общества. На месте Кургана проводят очень много громких мероприятий, которые, как правило, заканчиваются попойками и большим количеством мусора. Вспомните ситуацию про выпускников, которые пьют на этой звезде. Люди зимой катались с нее, справляли нужду. А виновата в конечном итоге танцорша, которая попу показала в последние две секунды видео. И я — человек, который просто покрутил скакалку и прыгнул один раз через неё, — рассказал Егор Фирсов изданию 7×7.

25 июля 2019 г. брянская полиция оштрафовала Фирсова по административной статье о неуважении к обществу и власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Ранее News.ru рассказывал о преследовании Алёны Червяковой за аналогичные действия на Кургане.