https://static.news.ru/photo/8bd9de1e-a3eb-11e9-b0fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинения в получении шести взяток от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров, провозивших валюту и драгоценности.

С ноября 2018 по март 2019 года обвиняемые получали взятки в размере от 1 до 3 тыс. долларов США от лиц, уличённых в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Так, в марте 2019 года за денежное вознаграждение таможенники пропустили двух граждан, имевших при себе незадекларированную валюту. По другому эпизоду взятку они получили от прилетевшей из Парижа женщины за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Как писал News.ru, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения сотрудникам Домодедовской таможни. Судебные заседания состоялись 9 и 10 июля. Семерых обвиняемых заключили под стражу, ещё троих отправили под домашний арест.