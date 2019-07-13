https://static.news.ru/photo/b45ea468-a1e4-11e9-b465-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Игорь Тальков-младший рассказал о том, как из-за неурядицы с гитарой не смог улететь своим самолётом.

Его возмутило то, что для музыкального инструмента ему предложили купить дополнительное место. Перед этим, как он выразился, его «промурыжили» в аэропорту ещё какое-то время.

Промурыжили меня с гитарой: то идти в представительство, то платить ещё 4200 за ещё один багаж на неё, то покупать ей отдельное место в салоне, — написал он в соцсетях.

Его удивило, что подобное произошло, несмотря на то, что у него был билет премиум-класса. Таким пассажирам разрешено провозить с собой даже спортинвентарь. В результате Тальков не успел на рейс в рамках гастрольного тура.

Ранее News.ru писал о том, что певец и лидер группы «МирИмиР» Игорь Тальков был оштрафован на 200 тысяч рублей и на два года лишён права управлять автомобилем. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.