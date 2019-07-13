Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Игорь Тальков-младший рассказал о том, как из-за неурядицы с гитарой не смог улететь своим самолётом.

Его возмутило то, что для музыкального инструмента ему предложили купить дополнительное место. Перед этим, как он выразился, его «промурыжили» в аэропорту ещё какое-то время.

Промурыжили меня с гитарой: то идти в представительство, то платить ещё 4200 за ещё один багаж на неё, то покупать ей отдельное место в салоне, — написал он в соцсетях.

Его удивило, что подобное произошло, несмотря на то, что у него был билет премиум-класса. Таким пассажирам разрешено провозить с собой даже спортинвентарь. В результате Тальков не успел на рейс в рамках гастрольного тура.

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Сольвычегодск, мы всё-таки летим!!! Позор работникам авиакомпании UTAir и её сотруднику Дмитрию Александрову лично, за то, что из-за него я не попал в самолёт ночью. (Кому интересно, хронику событий можно посмотреть в группе). Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить ещё 4200 за ещё один багаж на неё, то покупать ей отдельное место в салоне. И это при билете Премиум, в который включено всё, даже спорт инвентарь можно везти)). В результате приехав за 40 минут до окончания регистрации, я опоздал на 3 минуты на посадку и меня не пустили в самолёт. Черти, что с них взять. Утренний Аэрофлот и Ольга спасли гастроли!!! Братья музыканты, по моему опыту, пока ещё осталось две авиакомпании, которые зарабатывают на перелетах людей - это S7 и Аэрофлот! Остальные ещё наваривают на музыкальных инструментах, продавши здравый смысл, совесть и честь за 4000-5000 рублей. Ладно. Эмоции. Мы летим, всё круто! Скоро будет супер концерт! Говорят, аж ставленник губернатор, узнав что я играю на дне города, передумал приезжать))))

Публикация от Игорь Тальков мл. (МирИмиР) (@igor_talkov)

Ранее News.ru писал о том, что певец и лидер группы «МирИмиР» Игорь Тальков был оштрафован на 200 тысяч рублей и на два года лишён права управлять автомобилем. Такое решение принял Чертановский суд Москвы.

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