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Таксист устроил неконтролируемые танцы на заправке

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.

Мужчина начал танцевать и в процессе несколько раз ударился головой об автомобиль и землю.

«Энергия била из него в разные стороны, он пустился в неописуемый пляс», — рассказали очевидцы.

Он танцевал, даже несмотря на то, что рядом с транспортным средством лежала его клиентка, передаёт «Фонтанка». Женщине было плохо, но его это не останавливало.

Работники АЗС вызвали охранников, которые, в свою очередь, позвонили в экстренные службы.

Сотрудники ДПС отказались составлять административный протокол на молодого человека, так как во время своего неадекватного поведения он не был за рулём. Врачи скорой помощи увезли и таксиста, и женщину. Автолюбитель оказывал сопротивление, поэтому его пришлось связать.

Ранее News.ru сообщал, что мужчина в сильном алкогольном опьянении, одетый в костюм капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», вышел на дорогу в Ярославле и устроил там скандал. В руках он держал саблю и нож, которыми постоянно махал.


#яндекстакси #таксисты
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