Таксист устроил неконтролируемые танцы на заправке

https://news.ru/storage/news/c6a99d4235787206b576ab82d72b41d2/c0bb6ba5-6d27-4bcd-bb4b-0ab2f6b219cb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.

Мужчина начал танцевать и в процессе несколько раз ударился головой об автомобиль и землю.

«Энергия била из него в разные стороны, он пустился в неописуемый пляс», — рассказали очевидцы.

Он танцевал, даже несмотря на то, что рядом с транспортным средством лежала его клиентка, передаёт «Фонтанка». Женщине было плохо, но его это не останавливало.

Работники АЗС вызвали охранников, которые, в свою очередь, позвонили в экстренные службы.

Сотрудники ДПС отказались составлять административный протокол на молодого человека, так как во время своего неадекватного поведения он не был за рулём. Врачи скорой помощи увезли и таксиста, и женщину. Автолюбитель оказывал сопротивление, поэтому его пришлось связать.

Ранее News.ru сообщал, что мужчина в сильном алкогольном опьянении, одетый в костюм капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», вышел на дорогу в Ярославле и устроил там скандал. В руках он держал саблю и нож, которыми постоянно махал.