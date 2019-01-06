Таксист ранил пассажира из-за оплаты картой

https://news.ru/storage/news/3cc43e57fc2fa2cb02ebc8cef0e67164/dc748947-3d50-468a-99d6-4f7fb41b8ea0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

33-летний житель Москвы Андрей Стешко 5 января захотел оплатить картой услуги такси. Приехавший водитель потребовал у пассажира наличные.

В 12 часов ночи мужчина вызвал машину через популярный агрегатор, предварительно настроив его так, чтобы деньги списывались с банковской карты, передаёт Telegram-канал Mash. Поездка до нужного адреса прошла спокойно.

Однако после завершения маршрута шофёр сообщил, что работает сам на себя, а не на компанию, в приложении которой Андрей заказал такси. Поэтому оплату он согласился принимать только наличными. Их у молодого человека не оказалось.

Завязался конфликт в ходе которого таксист Артем Аромян ударил клиента ножом. Пострадавший госпитализирован, а нападавшего увезли сотрудники полиции.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы Москвы начали проверку данных о возможном конфликте водителя такси и пассажира с применением пневматического оружия. Об инциденте сообщил мужчина, который обратился за медицинской помощью в одну из столичных больниц.