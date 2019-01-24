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Таксист привёз мужчин прямо в руки грабителей в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

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В столице грабители напали на двух мужчин, когда они возвращались из бара домой на такси. 

Седьмого января менеджер крупной компании Ираклия Кандарии с другом приехал из бара домой. Как только они вышли из такси, несколько неизвестных мужчин подошли к ним и повалили на землю. Как стало известно News.ru, у мужчины были украдены телефон и деньги. Таксист, работающий в компании «Яндекс.Такси», был в сговоре с грабителями. Именно он дал им наводку на возвращавшихся домой мужчин.

Ранее News.ru писал о том, что американский боец смешанного стиля (MMA) Грегор Гиллеспи был ограблен во время турнира UFC Fight Night 143, который проходил в Нью-Йорке 19 января. Гиллеспи рассказал об этом в своём Instagram. По его словам, из центра, в котором проходило шоу, исчезли две сумки, которые принадлежали тренеру и самому спортсмену. 


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