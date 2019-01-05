Таксист начал стрелять в избивших его пассажиров в Москве

https://news.ru/storage/news/a646c76403d6cbedfd691cbdbbe4e3b9/ca47b6cd-8a5e-4e6f-83e5-dfe3fcf4f31e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ссора между водителем такси и пассажирами в Москве завершилась стрельбой. Инцидент произошёл на улице Недорубова.

Конфликт начался после поездки и вскоре перерос в драку. Клиенты нанесли таксисту несколько ударов, в ответ на это он достал травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов.

Один из участников ссоры был ранен в живот, а другой — в живот и бедро. Их экстренно отвезли в больницу, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что неизвестный напал на девушку в подземном переходе возле метро Тушино в Москве. Он избил её и украл серёжки из золота. Мужчина также надругался над потерпевшей.