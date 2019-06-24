Водитель такси в Новосибирске напал на пассажира после того, как тот показал ему фокус с визиткой.
Известный в городе иллюзионист Илья Рогулин после инцидента оказался в больнице. Об этом рассказала его жена в Instagram. После того, как он показал водителю фокус, тот напал на него, вытащил на улицу и избил. Телефон своего клиента таксист разбил.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ребят, заранее извиняюсь за столь не эстетический пост у себя в ленте, но и промолчать и держать это в себе я не могу!!! Вчера илья возвращался вечером в районе 10 вечера плюс минус, домой с ДР друга! Заказал такси в @yandex.taxi @yandex_taxi_54 Таксист изначально показался странным, но зная что это яндекс такси, заказ через приложение, меньше всего ожидаешь подвоха! У Ильи с таксистом завязался разговор, илья показал ему фокус, достал визитку из телефона (наверняка многие из вас видели этот фокус). После чего таксист резко завернул на парковку Тц Голден Парк остановил машину, вышел и начал выволакивать Илью из машины. Выхватил телефон разбил его об асфальт (у телефона не просто разбиты экраны, проблема в том что при ударе об асфальт он изогнулся в дугу, поэтому мало вероятно, что его возможно починить), кинул Илью на асфальт держал рукой за шею и прижимал лицо в асфальт, заломил руку! Слава Богу выбежал охранник ТЦ и какие то ребята вызвали полицию!!! Мне страшно подумать, что было бы, если бы там не было свидетелей, что бы сделало это чудовище с Ильей, судя по его поведению, он бы не остановился! Это животное задержали, на месте была реанимация, у него брали кровь на анализ, как я поняла он либо в наркотическом опьянение был либо с головой проблемы! На секунду мужик здоровый амбал, в два раза больше Ильи! После съездили сняли побои, написали заявление в милицию! Впереди судебные разбирательства, с ип под которым это животное работало и с самим виновником! А весь этот пост к чему? Будьте блительные выбирая такси, я теперь даже представить не могу ситуации в которой я воспользуюсь услугами @yandex_taxi_54 @yandex.taxi Мы будем благодарны, репостам в сторис, пусть об этом узнает как можно больше людей! Илья временно без телефона, с ним всё хорошо, жив, цел, орёл, раны ему я замаскирую, такая уж у меня работа! Ах да, совсем забыла, яндекс такси было проинформировано о сложившейся ситуации по телефону друзьями ильи, которые оперативно подъехали на место после того, как Илья смог выйти на связь! И браво @yandex.taxi за эту поездку вы еще и денег сняли с Карты! Аплодирую стоя!!!
Рогулин уже снял побои и обратился в полицию. В данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сервис такси заблокировал нарушителя, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что доставить тело из морга попросили водителей службы пассажирских перевозок «Максим» в Кургане.