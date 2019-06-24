https://static.news.ru/photo/bedc291a-9690-11e9-843f-fa163e074e61_1024.jpg Илья Рогулин Фото: facebook.com/rogulin

Водитель такси в Новосибирске напал на пассажира после того, как тот показал ему фокус с визиткой.

Известный в городе иллюзионист Илья Рогулин после инцидента оказался в больнице. Об этом рассказала его жена в Instagram. После того, как он показал водителю фокус, тот напал на него, вытащил на улицу и избил. Телефон своего клиента таксист разбил.

Рогулин уже снял побои и обратился в полицию. В данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сервис такси заблокировал нарушителя, передаёт «НГС.Новости»

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