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ФСБ завершила расследование дела норвежца Берга о шпионаже

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Следователи завершили расследование в отношении норвежца Фруде Берга. Теперь обвиняемому предстоит ознакомление с материалами дела.

«Следствие завершено. В субботу мы начинаем ознакомление с материалами дела, и, очевидно, что закончим в середине января после праздников», — приводит «Интерфакс» слова адвоката норвежца Ильи Новикова.

По мнению защитника, судебный процесс в отношении его подзащитного начнётся в феврале.

Фруде Берга задержали в столице в результате спецоперации при получении документов, в которых содержатся секретные данные, имеющие отношение к российскому Военно-морскому флоту. Гражданин Норвегии получал их от российского гражданина Алексея Житнюка, обвиняемого в госизмене.

Как сообщает норвежское ТВ, перед выходом на пенсию в 2014 году Берг был пограничником и работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ.

Сам он заявил о своей непричастности к разведдеятельности и отверг все обвинения. По словам юриста, 62-летнего норвежца «мог использовать настоящий шпион», а самому Бергу об этом известно не было, писал News.ru.


#шпионаж #НОРВЕГИЯ
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