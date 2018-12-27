ФСБ завершила расследование дела норвежца Берга о шпионаже

https://news.ru/storage/news/caab5a6a832f8f58d3ba379c516ae5fd/208f5f17-679c-4b87-b3d4-b86229705468_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователи завершили расследование в отношении норвежца Фруде Берга. Теперь обвиняемому предстоит ознакомление с материалами дела.

«Следствие завершено. В субботу мы начинаем ознакомление с материалами дела, и, очевидно, что закончим в середине января после праздников», — приводит «Интерфакс» слова адвоката норвежца Ильи Новикова.

По мнению защитника, судебный процесс в отношении его подзащитного начнётся в феврале.

Фруде Берга задержали в столице в результате спецоперации при получении документов, в которых содержатся секретные данные, имеющие отношение к российскому Военно-морскому флоту. Гражданин Норвегии получал их от российского гражданина Алексея Житнюка, обвиняемого в госизмене.

Как сообщает норвежское ТВ, перед выходом на пенсию в 2014 году Берг был пограничником и работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ.

Сам он заявил о своей непричастности к разведдеятельности и отверг все обвинения. По словам юриста, 62-летнего норвежца «мог использовать настоящий шпион», а самому Бергу об этом известно не было, писал News.ru.