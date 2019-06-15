https://static.news.ru/photo/0850fc9c-8e9e-11e9-a13f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции трём сёстрам Хачатурян. Им вменяют убийство отца. Сыщики расследование завершили.

Квалификация не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца, — сказал «Интерфаксу» адвокат старшей из девушек — Кристины — Алексей Липцер.

Он добавил, что в рамках указанной квалификации сёстры не признают вину.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Следствие считает, что сёстры убили отца из-за неприязненных отношений. Девушки признались в преступлении, однако заявили, что на протяжении почти всей жизни отец жестоко издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сначала обвиняемые были помещены в СИЗО, но в сентябре суд изменил им меру пресечения, назначив запрет на определённые действия. Эта мера им продлена до 28 июня, писал News.ru.