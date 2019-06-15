https://static.news.ru/photo/d311e90a-8f84-11e9-b430-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Всеволожский городской суд Ленинградской области продлил срок задержания сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова. Молодой человек подозревается в убийстве матери.

Срок задержания продлён на 72 часа, — сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Трагедия произошла в посёлке Романовка Ленинградской области. Соседи обнаружили в доме вратаря Максима Соколова тело его мёртвой жены, а рядом их сына Максима с раной на шее.

После убийства матери молодой человек пытался покончить с собой. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося, проводятся необходимые экспертизы. В Следственном комитете информацию подтвердили.