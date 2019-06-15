Всеволожский городской суд Ленинградской области продлил срок задержания сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова. Молодой человек подозревается в убийстве матери.
Срок задержания продлён на 72 часа, — сообщил ТАСС источник в следственных органах.
Трагедия произошла в посёлке Романовка Ленинградской области. Соседи обнаружили в доме вратаря Максима Соколова тело его мёртвой жены, а рядом их сына Максима с раной на шее.
После убийства матери молодой человек пытался покончить с собой. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося, проводятся необходимые экспертизы. В Следственном комитете информацию подтвердили.