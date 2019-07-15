Сына известного российского виолончелиста-виртуоза Ивана Монигетти Дениса подозревают в сексуальном насилии над его малолетними детьми. По предварительной информации, 46-летний отец издевался над малышами начиная с 2015 года.
В частности, мужчина, проживающий с семьёй в Швейцарии, душил детей четырёх и двух лет и выкручивал им суставы рук. Информацию довели до российских правоохранительных органов, которые приступили к проверке, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы Сан-Паулу начали расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара в изнасиловании. Девушке и её адвокату предъявляют вымогательство.