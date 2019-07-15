https://static.news.ru/photo/d7f4eeb2-a6e6-11e9-a525-fa163e074e61_1024.jpg Иван Монигетти Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Сына известного российского виолончелиста-виртуоза Ивана Монигетти Дениса подозревают в сексуальном насилии над его малолетними детьми. По предварительной информации, 46-летний отец издевался над малышами начиная с 2015 года.

В частности, мужчина, проживающий с семьёй в Швейцарии, душил детей четырёх и двух лет и выкручивал им суставы рук. Информацию довели до российских правоохранительных органов, которые приступили к проверке, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы Сан-Паулу начали расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара в изнасиловании. Девушке и её адвокату предъявляют вымогательство.