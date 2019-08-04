Егор Андриенко был больше известен как рэпер Борзини. Молодого человека не стало в ночь на 30 июля. По сведениям блогера, его якобы застрелили. Официального подтверждения этой информации нет, однако сам факт смерти Андриенко подтверждается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте».
Ранее, как писал News.ru, сотрудник Федеральной службы безопасности был убит в потасовке в одном из российских кафе. Инцидент произошёл в Кургане. В ходе конфликта погибшему нанесли около 20 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался.