https://static.news.ru/photo/37ee36f8-b6b3-11e9-8c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сын бывшего министра транспорта самопровозглашённой Донецкой народной республики Игоря Андриенко Егор найден мёртвым в Донецке. О его смерти сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Егор Андриенко был больше известен как рэпер Борзини. Молодого человека не стало в ночь на 30 июля. По сведениям блогера, его якобы застрелили. Официального подтверждения этой информации нет, однако сам факт смерти Андриенко подтверждается на официальной странице исполнителя во «ВКонтакте» .

Ранее, как писал News.ru, сотрудник Федеральной службы безопасности был убит в потасовке в одном из российских кафе. Инцидент произошёл в Кургане. В ходе конфликта погибшему нанесли около 20 ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался.