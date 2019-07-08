Александр Маругов, сын бизнесмена Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов, в ночь на понедельник, 8 июля, разбился на мотоцикле в Москве. Он столкнулся с легковым автомобилем.
Мы познакомились на почве любви к мотоциклам на первом курсе университета. Пытались вместе собрать команду КВН, но дальше нескольких месяцев не пошло, — рассказал News.ru друг погибшего Павел Ефанов.
Он отметил, что Маругов много бегал и занимался спортом. По словам Ефанова, молодой человек всегда находился в большой компании.
Причём компания была: молодые специалисты, предприниматели, — подчеркнул он.
Александр Маругов окончил МГИМО и являлся одним из основателей компании, которая собирала майнинг-фермы.
Как ранее писал News.ru, Volkswagen вылетел на ограждения на 23-м километре Московской кольцевой автодороги. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте.