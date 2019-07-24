Солнечногорский городской суд начал рассмотрение дела бывшего иерея Дионисия (Дениса) Горового. Экс-священника обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, в июле прошлого года Горовой под предлогом прогулки вывез супругу Анну в подмосковный лес, где нанёс ей семь ударов ножом. Защита ссылается на психическое заболевание и срыв отца Дионисия. Обвинение имеет схожую позицию. Но родители погибшей уверены — обвиняемый не болен и действовал, сохраняя холодный рассудок. News.ru разбирался в деталях запутанного дела.

Разлад в семье священнослужителя начался незадолго до трагических событий. По словам отца Анны Александра Соколова, зять отличался вспыльчивостью и нередко поднимал на супругу руку. Конфликты и недопонимания стали поводом для развода, по инициативе Горового пара подала документы в ЗАГС.

Она переживала очень, боялась грех на душу брать, на развод подал он. Она привезла сюда (в дом своих родителей — News.ru) детей, только ещё вещи оставались у него, и они вместе должны были за вещами съездить. Он, когда за Аней приехал, спросил ещё у Любы (мать Анны Горовой — News.ru): «А вы детей-то прокормите»? Мы этим отдельным фактам не придавали значения. Ну значит действительно разводиться собрался, — вспоминает Александр Соколов.

В злополучный день — 23 июля 2018 года — Анна находилась с родителями на даче. Денис заехал за ней около шести часов вечера. Супруги собирались перевезти вещи домой к родителям убитой. Горовой отговорил Александра составить им компанию, убедив, что вещей будет много, и ещё одному пассажиру просто не найдётся места.

Он абсолютно спокойным голосом сказал: «Дядь Саш, ну как я вас посажу, мы поедем с вещами. Я вас среди груза посадить не смогу, меня оштрафуют...» Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавится, — вспоминает отец погибшей.

Перед смертью Анна написала родителям sms, в котором она просила прощения. Отец убитой, рассказывая о дочери, показал одно из её стихотворений:

«Умей терпеть, умей прощать

И помогать тем, кто в несчастье, -

Хотя бы просто утешать

И делать всё, что в твоей власти...»

Анна Горовая.

из личного архива

О том, что обвиняемый приготовил топор заранее, он сообщил сам после задержания. Александр Соколов убеждён, что это исключает внезапное помутнение рассудка и подтверждает холодный расчёт убийцы. Кроме того, планируя переезд, Анна неоднократно выражала намерение поехать за вещами со старшим братом, у которого тоже есть автомобиль, но Денис её отговаривал. Незадолго до смерти девушка по телефону сообщила матери, что Денис повёз её кататься. Через несколько часов родители забили тревогу — дочь перестала выходить на связь. Священнослужителя задержали тем же вечером, он сознался в содеянном. Труп обнаружили в лесу в Солнечногорском районе. Отец убитой считает, что Горовой не мог просто проезжать мимо — между Солнечногорском и Лыткарино, где у подозреваемого находится квартира, более 100 километров. На этот путь на машине у него ушло бы не менее полутора часов, что также исключает внезапное помутнение рассудка и вспышку агрессии.

из личного архива

По данным судебно-психиатрической экспертизы, Горовой страдает хронической параноидной шизофренией. На основании анамнеза комиссия пришла к выводу, что изменения в поведении обследуемого наблюдаются ещё с 2016 года.

Исходя из ещё одной, предшествующей экспертизы, проведённой Институтом им. Сербского, становится ясно, что Горовой, совершая убийство, не имел мотивов для этого. Врач-психотерапевт высшей категории вместе с News.ru разобрался в заключении института.

Само это деяние было результатом не его психологических решений, не личностного взаимодействия с оппонентом. Внутри (в мыслях Горового — News.ru) нарушены оценки, нарушены системы контроля окружающего и системы тестирования окружающего, что имеет отношение к психопатологическим аспектам, то есть к психиатрии. Иначе говоря, это не признаки личной неприязни, а какие-то болезненные процессы. Александр Федорович врач-психотерапевт

По словам другого эксперта, диагноз «шизофрения» устанавливается на основании медицинского осмотра и исключения других диагнозов. Для того чтобы отмести все версии и поставить правильное заключение, врач задаёт вопросы, связанные с жизнью обследуемого. В процессе общения психиатр узнаёт, когда именно у пациента началось расстройство.

Больной может убить по тем же мотивам, что и здоровый человек, — ревность, надоела там и т. д. А бывают ещё мотивы болезненные — голос какой-нибудь бога или голос инопланетянина говорил ему, кого надо убить. Артём Гилёв судебно-психиатрический эксперт

Александр Соколов справкам не верит, считает, что тяжёлый диагноз предполагаемого преступника выгоден РПЦ, иначе получается, что многие годы под саном священнослужителя ходил хладнокровный убийца.

Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Нет, они (РПЦ — News.ru) своего адвоката. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мёртвой точки, — объясняет свои подозрения отец убитой.

из личного архива

Александр вместе с женой Любовью сейчас растят осиротевших внуков, семилетнего Колю и Даниила, которому не исполнилось и трёх лет. В ближайшее время они планируют подать иск о лишении родительских прав Дениса Горового. Соколовых не пугает бремя воспитания, родители погибшей Анны опасаются, что после отбытия наказания человек с больным рассудком попытается вновь искать встречи с детьми, которым к тому моменту может не исполниться даже 14-и лет.

Следственный комитет по МО не комментирует данное дело. Солнечногорский городской суд Московской области также не смог дать пояснений по заседанию, которое состоялось 18 июля 2019 года. Священник Николо-Угрешского монастыря, где работал экс-иерей Дионисий ответил, что если благословение будет, скажет.

Без благословения я не могу, — заключил священнослужитель.

из личного архива

Благословение или звонок «сверху» не понадобились источнику News.ru, который рассказал, что Дениса Горового освободили от уголовной ответственности и назначили ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Солнечногорский суд смог разобраться в этом деле за одно заседание, длившееся около трёх часов.