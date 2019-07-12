https://static.news.ru/photo/dfda6614-a472-11e9-875a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Четыре свиньи напали на двух сестёр в Алтайском крае. Девочка четырёх лет после случившегося попала в реанимацию. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Инцидент произошёл 10 июля в районном центре Ельцовка. Животные свободно бродили по улице и начали проявлять агрессию к гуляющим детям.

Старшая девочка, семи лет, сумела убежать, а её сестрёнка споткнулась и упала, после чего на ребёнка набросились свиньи.

Ребёнка увезли в реанимацию, в настоящее время её здоровью ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

Ранее News.ru писал, что директор начальной школы Farsley Farfield Питер Харрис в британском городе Лидс заставит учеников забить свиней, за которыми они ухаживали на пришкольной ферме. Сам Харрис является убеждённым вегетарианцем. По его мнению, знания о том, как добывается мясо, подтолкнут детей исключить данную пищу из своего рациона.