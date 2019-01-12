Свидетели опубликовали видео с места взрыва в Париже

Пользователи Twitter публикуют видео с места взрыва в Париже, который произошёл в булочной на улице Тревиз. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа.
Paris #Explosion #Trevise pic.twitter.com/GSzMCF8wFY— V'rot Florian (@Law_is_better) 12 января 2019 г.
После взрыва здание загорелось, есть пострадавшие. Правоохранительные органы отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых ожидаются 12 января, писал News.ru. На месте ЧП работают экстренные службы.
В результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.