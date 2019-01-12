Свидетели опубликовали видео с места взрыва в Париже

https://news.ru/storage/news/5b127c57757160393f9ade397c54a063/61e606f8-f927-439a-b33a-1757fce74a3f_850.jpg Kamil Zihnioglu/AP/TASS

Пользователи Twitter публикуют видео с места взрыва в Париже, который произошёл в булочной на улице Тревиз. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа.

После взрыва здание загорелось, есть пострадавшие. Правоохранительные органы отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых ожидаются 12 января, писал News.ru. На месте ЧП работают экстренные службы.

В результате взрыва в булочной в центре Парижа один человек погиб, ещё 20 человек получили ранения. Под завалами дома могут находиться люди.