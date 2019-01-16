Женщина насмерть забила свекровь за непослушание

https://news.ru/storage/news/7ec216a5409566d9a120eb4026c59926/113c9b72-43de-403e-9441-5a12bdc8f475_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жительницу Саратовской области подозревают в убийстве 70-летней больной свекрови, за которой она ухаживала. По данным следствия, 43-летняя женщина жила в одной квартире с жертвой, своим мужем и сыном.

2 января женщины остались дома одни. Свекровь пошла в туалет, но не смогла удержать равновесие и упала в коридоре. Сноха разозлилась из-за того, что пенсионерка вместо биотуалета, стоявшего рядом с её кроватью, пошла в обычную уборную. За непослушание она стала жестоко избивать родственницу, в том числе ногами.

После этого она переодела свекровь и уложила её на кровать. 11 января пожилой женщине стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти жизнь потерпевшей, однако заметили следы побоев на её теле и вызвали полицию.

Согласно заключению врачей, смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, ушибов и кровоизлияния в мозг. Сноха полностью признала свою вину и была заключена под стражу, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что правый защитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Серж Орье задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении собственной девушки. Спортсмен свою вину не признал и был отпущен без предъявления обвинений.