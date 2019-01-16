USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.25 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C13:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Женщина насмерть забила свекровь за непослушание

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Жительницу Саратовской области подозревают в убийстве 70-летней больной свекрови, за которой она ухаживала. По данным следствия, 43-летняя женщина жила в одной квартире с жертвой, своим мужем и сыном.

2 января женщины остались дома одни. Свекровь пошла в туалет, но не смогла удержать равновесие и упала в коридоре. Сноха разозлилась из-за того, что пенсионерка вместо биотуалета, стоявшего рядом с её кроватью, пошла в обычную уборную. За непослушание она стала жестоко избивать родственницу, в том числе ногами.

После этого она переодела свекровь и уложила её на кровать. 11 января пожилой женщине стало плохо, и ей вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти жизнь потерпевшей, однако заметили следы побоев на её теле и вызвали полицию.

Согласно заключению врачей, смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, ушибов и кровоизлияния в мозг. Сноха полностью признала свою вину и была заключена под стражу, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что правый защитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Серж Орье задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении собственной девушки. Спортсмен свою вину не признал и был отпущен без предъявления обвинений.


#избиения #убийство #женщина #Саратов
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 16:42, 15 января 2019
Подмосковный экоактивист помирился с избитым чиновником
происшествия 23:54, 14 января 2019
Пьяная школьница избила водителя такси в Перми
происшествия 22:41, 14 января 2019
Подозреваемый в избиении задержан в Шереметьево
Лента новостей
общество 13:37
Слепой учитель ездит на работу из Лобни в Троицк по памяти
происшествия 13:37
Мужчина избил сына на приёме у семейного психолога
общество 13:37
Лаврова назвали главой МИД Германии
в мире 13:29
Французы сделают музеем ржавую подлодку немцев
спорт 13:28
Шарапова проедется по России
Другие новости
происшествия 13:37
Мужчина избил сына на приёме у семейного психолога
происшествия 13:16
Банда пытала и грабила сирот в Новосибирске
происшествия 13:02
Пострадавших при взрыве под Петербургом стало больше
происшествия 12:56
Уснувший в столичном ресторане бразилец лишился имущества
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top