https://static.news.ru/photo/f122c610-980f-11e9-b76b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

На побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда близ города Северобайкальска найдено около 500 погибших особей бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Специалисты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории взяли пробы воды, донных отложений и рыбы. Исследования показали, что вся погибшая рыба была заражена паразитами.

Установленная многовидовая, ассоциативная инвазия с высокой экстенсивностью и интенсивностью могла ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания, — говорится в сообщении лаборатории.

Ранее снимки крупного мёртвого сома, выброшенного на берег Волги рядом с посёлком Рыбацкий в левобережной части Ульяновска, появились в социальных сетях. По оценкам рыбаков, в длину рыба достигает около полутора метров, а её вес составляет 10–15 кг, писал News.ru.