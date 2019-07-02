https://static.news.ru/photo/035c5fac-9cda-11e9-89a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд вынес приговор супругам из Кемеровской области по делу о гибели двух опекаемых ими детей.

По данным следствия, 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга в зависимости от роли каждого виновны в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, истязании в отношении несовершеннолетних, лишении свободы по предварительному сговору и в неисполнении обязанностей по воспитанию.

В марте 2016 года поступила информация, что в семье, которая проживает в одном из посёлков города Мыски и воспитывает трёх опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, без вести пропал 17-летний старший ребёнок. При этом информация от опекунов о его исчезновении не поступала в правоохранительные органы или органы опеки, — говорится в сообщении СК.

В ходе проверки выяснилось, что сведений о разыскиваемом мальчике нет с лета 2015 года, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сначала опекуны имели статус свидетелей, однако следователей насторожило, что они не проявляли особого беспокойства из-за исчезновения подопечного, а также намеренно сообщали ложные сведения, что за мальчиком присматривала их 22-летняя дочь, хотя она не подтвердила их слова.

Также удалось установить, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие и проявляли нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и их возможном поведении, — отметили в ведомстве.

Осенью 2016 года стало известно, что семья выехала в Краснодарский край и распродаёт имущество. Их доставили к следователю и допросили, чтобы узнать, где находится ещё один опекаемый ребёнок. Отвечая на вопрос, семейная пара заявила, что не знает о его местонахождении, добавив, что 16-летний подросток сбежал.

Однако специалистам СК и полиции удалось найти тело 16-летнего потерпевшего со следами насильственной смерти в болоте недалеко от посёлка, где проживали злоумышленники.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что 17-летнему подростку, который считался без вести пропавшим, опекуны также причинили тяжкий вред здоровью, повлёкший его смерть. После супруги решили сжечь тело мальчика, чтобы избежать наказания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет в колонии строгого режима, а его жене — 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также из уголовного дела были выделены материалы в отношении ряда должностных лиц. В отношении начальника отдела опеки и попечительства было возбуждено дело о халатности. Она полностью признала свою вину.

Ранее News.ru писал, что мужчина убил сестру и соседей-супругов, а также ранил двоих односельчан в Кармаскалинском районе в Башкирии. Сам он был ранен при задержании, после чего умер.