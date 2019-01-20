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Супруги избили не пустившего их детей в лифт курьера

Сергей Булкин/News.ru

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Драка произошла в лифте одного из домов на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в сентябре, но известно о нём стало только в январе.

Супружеская пара напала и избила курьера, который не пропустил в лифт их детей. Пострадавшим оказался студент Михаил Сидоренко.

По словам молодого человека, в тот день он относил заказ. Зайдя в подъезд, увидел открытый лифт и быстро зашёл внутрь.

«Я заметил, что там дети, но не успел сообразить, чего они хотят: выйти на улицу, или ждут кого-то, или просто разговаривают. Поэтому я зашел впереди детей», — вспоминает курьер.

Женщине — матери детей — не понравилось поведение Сидоренко. Сначала она начала грубить, после чего попыталась вытолкать его из лифта. Когда молодой человек сказал ей, что она не права, её супруг ударил студента.

Сидоренко отметил, что женщина начала удерживать его, чтобы он не мог сопротивляться, а мужчина продолжал бить. Затем отец детей вытолкнул курьера из лифта. Молодой человек потерял сознание.

Студента госпитализировали, диагностировали ушибы, но черепно-мозговой травмы не выявили. На следующий день ему стало плохо — начались головокружение, рвота, судороги и головная боль.

«Меня увели в реанимационное отделение. Я до сих пор прохожу реабилитацию», — отметил Сидоренко.

Врачи установили у него сотрясение мозга и посттравматическую энцефалопатию. Курьеру пришлось бросить работу и взять академический отпуск в вузе. Сейчас он хочет получить компенсацию морального ущерба и добиться возбуждения уголовного дела.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено административное производство, передаёт «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Симферополя, который подозревается в избиении сотрудника полиции в Азове. Представитель СУ СК по области Галина Гагалаева уточнила, что дело на 35-летнего мужчину заведено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.


#ПЕТЕРБУРГ #избиение #курьер
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