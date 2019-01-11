Суды в ФРГ эвакуируют из-за угрозы взрыва

https://news.ru/storage/news/af322917d14e9270c5719626cbd6970d/4c16de81-37c9-4509-b307-20dddde2a141_850.jpg Christian Spicker/Global Look Press

Массовая эвакуация проводится в региональных судах пяти городов Германии. В зданиях и на соседних с ними улицах сейчас работают кинологи.

Речь идет о центрах правосудия в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте, Висбадене и Киле. Эвакуацию провели после анонимных предупреждений по электронной почте о якобы заложенных бомбах, сообщает DW со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция выясняет личность отправителя сообщений.

Ранее News.ru писал о работе кинологов в здании банка в Москве. Проверка началась после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.