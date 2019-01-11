Суды в ФРГ эвакуируют из-за угрозы взрыва

Массовая эвакуация проводится в региональных судах пяти городов Германии. В зданиях и на соседних с ними улицах сейчас работают кинологи.
Речь идет о центрах правосудия в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте, Висбадене и Киле. Эвакуацию провели после анонимных предупреждений по электронной почте о якобы заложенных бомбах, сообщает DW со ссылкой на правоохранительные органы.
Полиция выясняет личность отправителя сообщений.
Ранее News.ru писал о работе кинологов в здании банка в Москве. Проверка началась после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.