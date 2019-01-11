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Суды в ФРГ эвакуируют из-за угрозы взрыва

Christian Spicker/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Массовая эвакуация проводится в региональных судах пяти городов Германии. В зданиях и на соседних с ними улицах сейчас работают кинологи.

Речь идет о центрах правосудия в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте, Висбадене и Киле. Эвакуацию провели после анонимных предупреждений по электронной почте о якобы заложенных бомбах, сообщает DW со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция выясняет личность отправителя сообщений.

Ранее News.ru писал о работе кинологов в здании банка в Москве. Проверка началась после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.


#бомба #анонимка #ФРГ
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