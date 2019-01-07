Судно с россиянами затонуло в Чёрном море

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Грузовое судно, на борту которого находилось девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Есть погибшие.

Корабль «Волга-Балт» шёл под панамским флагом. Сигнал бедствия поступил в 08:10. В момент ЧП судно находилось в 80 км от берега.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту из воды достали семерых человек, найдены тела двух погибших», — говорится в сообщении властей провинции Самсун.

9 ноября вблизи мыса Лопатка в Охотском море затонул сухогруз «Анатолий Крашенинников». На борту находились 13 человек, 10 из них были спасены, остальные числятся пропавшими без вести, писал News.ru.