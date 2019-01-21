Корабли с экипажем на борту горят в Керченском проливе

Два судна с флагом Танзании горят в Керченском проливе. Во время разгрузки товаров с одного судна на другой произошёл взрыв и пламя перекинулось на соседний пришвартованный корабль, информирует пресс-служба Росморречфлота.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели, которые ловили людей, выпрыгивающих за борт. В Росморречфлоте отметили, что на одном судне находились 17 человек, на втором 14 членов экипажа. В результате взрыва погиб один человек, ещё трое моряков спасены. По предварительным данным, граждан России среди них нет.
Одним из кораблей может быть танкер-газовоз, рядом с ним находятся «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер — 5», «Синерджи 1».
Как сообщил директор крымских морских портов Алексей Волков, пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.