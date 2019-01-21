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Корабли с экипажем на борту горят в Керченском проливе

Семен Апасов/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Два судна с флагом Танзании горят в Керченском проливе. Во время разгрузки товаров с одного судна на другой произошёл взрыв и пламя перекинулось на соседний пришвартованный корабль, информирует пресс-служба Росморречфлота.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, которые ловили людей, выпрыгивающих за борт. В Росморречфлоте отметили, что на одном судне находились 17 человек, на втором 14 членов экипажа. В результате взрыва погиб один человек, ещё трое моряков спасены. По предварительным данным, граждан России среди них нет. 

Одним из кораблей может быть танкер-газовоз, рядом с ним находятся «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер — 5», «Синерджи 1».

Как сообщил директор крымских морских портов Алексей Волков, пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.


#россия #крым #ЧП #керченскийпролив
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