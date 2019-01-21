Корабли с экипажем на борту горят в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/6d4efe75ac1b917e5643e2a5c278feb7/c88491ef-b4f3-4a2a-a4bd-86d1c940a7cf_850.jpg Семен Апасов/РИА Новости

Два судна с флагом Танзании горят в Керченском проливе. Во время разгрузки товаров с одного судна на другой произошёл взрыв и пламя перекинулось на соседний пришвартованный корабль, информирует пресс-служба Росморречфлота.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, которые ловили людей, выпрыгивающих за борт. В Росморречфлоте отметили, что на одном судне находились 17 человек, на втором 14 членов экипажа. В результате взрыва погиб один человек, ещё трое моряков спасены. По предварительным данным, граждан России среди них нет.

Одним из кораблей может быть танкер-газовоз, рядом с ним находятся «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер — 5», «Синерджи 1».

Как сообщил директор крымских морских портов Алексей Волков, пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.