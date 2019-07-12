Пресс-служба регионального главка СК сообщила, что тела погибших во время аварии 12 июля на реке Шуй, доставили судмедэкспертам.
В настоящее время тела 9 потерпевших доставлены в гор. Ак-Довурак, следователи совместно с судмедэкспертами приступили к осмотру тел потерпевших, — говорится в сообщении пресс-службы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования, информирует
Ранее News.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол изложил свою версию произошедшего 12 июля на реке Шуй. По его словам, авария могла произойти из-за ошибки водителя, выбравшего не тот маршрут.