Глава Тувы Шолбан Кара-оол опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» свою версию причины трагедии 12 июля на реке Шуй, в результате которой погибли десять человек. Представитель местной власти считает, что авария произошла из-за неверно выбранного водителем маршрута.

Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трёх километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег, — написал Кара-оол....