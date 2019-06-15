https://static.news.ru/photo/ac3d0e5e-8eb2-11e9-b3b6-fa163e074e61_1024.jpg Катер береговой охраны ФСБ РФ Фото: Ad Meskens/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор капитану украинского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому. Он обвинялся в незаконном рыбном промысле у берегов Крымского полуострова.

Моряка признали виновным, в качестве наказания ему определили штраф в 500 тысяч рублей. Однако, учитывая, что украинец провёл в СИЗО полгода, суд отменил выплату штрафа и отпустил Новицкого, сообщает ТАСС.

Пограничники задержали судно «ЯМК-0041» в начале мая 2018 года. Рыбаки корабля выловили 46 дельфинов, 17 камбал и двух акул. Экологический ущерб оценили в 440 тысяч рублей, писал News.ru.