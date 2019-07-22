Суд арестовал одного из участников ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ростовской области.
Мужчину задержали из-за незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его подельник находится в спецприёмнике. По данным правоохранительных органов, они «готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового скопления граждан», передаёт
Как ранее писал News.ru, трое выходцев из Центральной Азии задержаны в Твери по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Следствие устанавливает других причастных к функционированию ячейки.