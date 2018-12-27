USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent52.97 $ Bitcoin3,786.87 $
МОСКВА-9°C23:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Суд в Петербурге наказал за недонесение о подготовке теракта

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова оштрафовали за то, что он знал о готовящемся в Казанском соборе теракте, но не сообщил об этом полиции.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил мужчине штраф — 70 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, сторонник террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Евгений Ефимов неоднократно рассказывал Сулейманову о своих планах по атаке в Казанском соборе.

При этом Сулейманов пытался отговорить Ефимова, однако не сообщил о его намерениях в полицию.

Впоследствии мужчину признали виновным по статье 205.6 УК России («Несообщение о преступлении»).

В августе суд приговорил Ефимова к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал,что в Москве с 9 января повысят штраф за неоплату парковки. Он увеличится с 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.


#ПЕТЕРБУРГ #теракт #штрафы
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
экономика 19:12, 27 декабря 2018
Минтранс поддержал штраф за превышение скорости на 10 км/ч
общество 10:42, 18 декабря 2018
ФСБ предотвратила ряд терактов в войсках РФ
в мире 02:37, 14 декабря 2018
ИГ взяло ответственность за теракт в Страсбурге
Лента новостей
общество 22:48
Блоки ТЭС в Крыму подали энергию в сеть
общество 22:39
МВД рассказало об идее изменить содержание паспортов
общество 22:22
Песков рассказал о любимом виде спорта
общество 22:05
Путин назвал два главных события 2018 года
происшествия 21:55
ФСБ завершила расследование дела норвежца Берга о шпионаже
Другие новости
происшествия 21:55
ФСБ завершила расследование дела норвежца Берга о шпионаже
происшествия 21:10
Преступники и жертвы могут находиться в церкви Вены
происшествия 20:43
Здание горит в центре Москвы
происшествия 20:25
Неизвестные напали на церковь в Вене
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top