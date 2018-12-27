Суд в Петербурге наказал за недонесение о подготовке теракта

https://news.ru/storage/news/7254932e197c256fec31af99d3efaf42/ce608ba2-f5f0-43e6-8e0a-b70cf230f446_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова оштрафовали за то, что он знал о готовящемся в Казанском соборе теракте, но не сообщил об этом полиции.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил мужчине штраф — 70 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, сторонник террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Евгений Ефимов неоднократно рассказывал Сулейманову о своих планах по атаке в Казанском соборе.

При этом Сулейманов пытался отговорить Ефимова, однако не сообщил о его намерениях в полицию.

Впоследствии мужчину признали виновным по статье 205.6 УК России («Несообщение о преступлении»).

В августе суд приговорил Ефимова к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал,что в Москве с 9 января повысят штраф за неоплату парковки. Он увеличится с 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.