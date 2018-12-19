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Суд Уфы рассмотрит дело брачного афериста из Армении

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Прокуратура Калининского района Уфы предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 49-летнему армянину. По версии следователей, он познакомился в соцсети с женщиной и представился крупным бизнесменом.

Аферист приглашал жертву в дорогие рестораны и притворялся, что разговаривает по телефону с депутатом Госдумы. Он также заявлял, что является вдовцом и хочет построить отношения с новой знакомой.

Однако спустя несколько встреч мужчина рассказал ей, что в его офисе проводятся обыски, а счета арестованы. Он попросил в долг несколько миллионов рублей, которые якобы хотел дать в качестве взятки сотрудникам полиции.

Потерпевшая взяла несколько кредитов и одолжила у родственников ещё 1,7 млн рублей. После получения денег лжепредприниматель заявил, что из-за проблем на работе хочет свести счёты с жизнью, и перестал отвечать на звонки.

После того как женщина обратилась в правоохранительные органы, выяснилось, что злоумышленник нигде не работает и живёт с женой в съёмной квартире.

Уголовное дело о мошенничестве было направлено на рассмотрение в суд, передаёт «Реальное время».

Ранее News.ru писал, что Центробанк сообщил о блокировке сайта, который маскировался под его интернет-приёмную. Портал был обнаружен на прошлой неделе. Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования.


#Уфа #мошенничество #аферист
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