Суд Уфы рассмотрит дело брачного афериста из Армении

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Прокуратура Калининского района Уфы предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 49-летнему армянину. По версии следователей, он познакомился в соцсети с женщиной и представился крупным бизнесменом.

Аферист приглашал жертву в дорогие рестораны и притворялся, что разговаривает по телефону с депутатом Госдумы. Он также заявлял, что является вдовцом и хочет построить отношения с новой знакомой.

Однако спустя несколько встреч мужчина рассказал ей, что в его офисе проводятся обыски, а счета арестованы. Он попросил в долг несколько миллионов рублей, которые якобы хотел дать в качестве взятки сотрудникам полиции.

Потерпевшая взяла несколько кредитов и одолжила у родственников ещё 1,7 млн рублей. После получения денег лжепредприниматель заявил, что из-за проблем на работе хочет свести счёты с жизнью, и перестал отвечать на звонки.

После того как женщина обратилась в правоохранительные органы, выяснилось, что злоумышленник нигде не работает и живёт с женой в съёмной квартире.

Уголовное дело о мошенничестве было направлено на рассмотрение в суд, передаёт «Реальное время».

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