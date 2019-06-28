https://static.news.ru/photo/bdf4e46a-9965-11e9-ac0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Заводской районный суд начал рассмотрение второго из трёх уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

У Заводского районного суда нет подходящего зала, поэтому выездное заседание проходит в здании суда Ленинского района.

На скамье подсудимых находится Андрей Бурсин — руководитель тушения пожара в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате него погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Как ранее писал News.ru, пожарные не послушали сотрудника ТЦ «Зимняя вишня», который показывал им короткий путь к задымлённому кинозалу, и повернули совсем в другую сторону.