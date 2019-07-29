https://static.news.ru/photo/21b0755a-b1da-11e9-a218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хабаровский районный суд посадил под домашний арест директора палаточного лагеря, где в июле во время драки 11-летний подросток получил серьёзные травмы.

Отправлена под домашний арест на два месяца — по 26 сентября, — сообщил ТАСС представитель суда.

Инцидент произошёл 23 июля в спортивном лагере в селе Мирное. В результате драки между подростками 11-летний мальчик получил серьёзные травмы. В настоящее время он находится на лечении в больнице. Лагерь закрыт.

Генеральный директор ООО «Фрегат ДВ» была задержана в конце прошлой недели. Женщине грозит наказание за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как ранее сообщал News.ru, власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми» после гибели четырёх детей во время пожара. В регионе объявлен трёхдневный траур. При пожаре в лагере 23 июля погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице. Число пострадавших детей возросло до восьми. По факту происшедшего проводится расследование, задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.