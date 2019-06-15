https://static.news.ru/photo/010583b0-8f91-11e9-97a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичный суд отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве.

Срок следствия по делу установлен до 14 августа. По данным следствия, Худоян причастен к хищениям трёх земельных участков у одной из компаний. Причинённый им ущерб оценивают в 2 млрд рублей, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Басманный суд отправил под домашний арест руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалёва. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба суда.