Столичный суд отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве.
Срок следствия по делу установлен до 14 августа. По данным следствия, Худоян причастен к хищениям трёх земельных участков у одной из компаний. Причинённый им ущерб оценивают в 2 млрд рублей, передаёт
Как ранее писал News.ru, Басманный суд отправил под домашний арест руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалёва. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба суда.