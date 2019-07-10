https://static.news.ru/photo/f50f93a8-a308-11e9-a788-fa163e074e61_1024.jpg Василий Бойко-Великий Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0 File:Vasily Boyko.jpg Создано: 14 декабря 2012 г. О просмотрщике | Обсуждение | Справка

Московский городской суд оставил основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого под стражей.

Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу — без изменения, — сказала судья.

По версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений.

Он попросил об освобождении из-под стражи под залог в 17 млн рублей.

В рамках прошлого дела в отношении меня, которое длилось с 2007 по 2016 год, я провёл под стражей 20 месяцев, потом был отпущен Верховным судом и никуда после этого не убежал, а дело рассыпалось, — заявил Бойко-Великий.

Как ранее писал News.ru, адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого подали апелляционную жалобу на его арест. Его обвиняют в растрате денежных средств в составе организованной группы. Об этом News.ru сообщила пресс-служба Басманного суда.