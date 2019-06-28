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Судья дала следователю по делу «Рольфа» 10 минут на изучение статьи 108 УПК РФ «Заключение под стражу».

Судья попросила следователя и прокурора мотивировать следователя меру пресечения в виде домашнего ареста для директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро . После их молчания судья дала им перерыв.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Под видом покупки акций «Рольф Эстейт» соучастники по завышенной стоимости заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счёт на Кипре, а затем направлены подконтрольным Петрову иностранным фирмам.

Как ранее писал News.ru, Анатолию Кайро предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему домашнего ареста в виде меры пресечения. Решение будет принимать Басманный суд.