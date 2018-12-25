Суд Соликамска арестовал обвиняемых в гибели шахтёров

https://news.ru/storage/news/352895649c13f3b0e74c0543ebd05333/c3da68ce-bc81-4fce-81ef-ecdc86e52bdb_850.jpg Jhon Paz/Xinhua/Global Look Press

Соликамский суд арестовал подозреваемых по делу о гибели девяти человек в шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Фигуранты дела пробудут под стражей как минимум до 22 февраля.

Уголовное дело расследуют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек». Обвиняемыми проходят четверо сотрудников подрядной организации ФГУП «УС-30 СМУ-680».

22 декабря на шахте компании «Уралкалий» произошел пожар. В зоне задымления оказались девять человек, они погибли.

Ранее News.ru писал, что «Уралкалий» возобновил работу подземного и надземного производственного комплекса рудоуправления.