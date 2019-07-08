Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель квартиры на Октябрьской улице в Москве, закрывшись дома, угрожал взорвать гранату после того, как поговорил с судебными приставами о своих долгах.

Приставы пришли к нему, чтобы взыскать имущество за долг в 300 тысяч рублей. Заперев дверь, мужчина заявил, что готов взорвать гранату в случае, если его не оставят в покое. Как...