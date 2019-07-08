https://static.news.ru/photo/ceb5b81c-a17e-11e9-9726-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Суд арестовал таксиста, который обвиняется в том, что опоил и ограбил пассажира в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как писал News.ru, одна из больниц Москвы сообщила о поступлении в медицинское учреждение мужчины с признаками отравления неустановленным веществом. Пострадавший также заявил о пропаже банковской карты, с которой оказались списаны 16 тыс. рублей. Инцидент случился после поездки мужчины в такси. После отдыха в ресторане на Пятницкой улице он сел в машину такси, припаркованную у заведения. В дороге водитель предложил ему попить воды. Позже мужчине стало плохо. Такси остановилось, он вышел из салона и пешком добрался до дома. Там он и обнаружил пропажу карты.