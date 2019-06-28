https://static.news.ru/photo/c57bdcf0-9b29-11e9-bc63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону арестовал почти на два месяца Наталью Стришнюю, бывшую супругу отбывающего срок за массовое убийство в Кущёвской Вячеслава Цеповяза. Стришняя обвиняется по статье «Вымогательство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 25 суток, — цитирует ТАСС судью.

Как рассказал её адвокат Эдуард Чургулия, Наталья в настоящее время «тяжело больна», судебное заседание прерывали, чтобы вызвать ей скорую помощь.

Как писал News.ru, Наталья Стришняя и её брат были задержаны 29 июня по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей. По словам адвоката, в отношении Стришней и её брата 24 мая возбудили уголовное дело: будто бы они в 2018 году вымогали «с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы». Из всех доказательств — показания потерпевшего 10-летней давности.