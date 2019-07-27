Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что организаторы несогласованной акции протеста в центре Москвы не обеспечили безопасность граждан и вообще были заинтересованы в беспорядках.

Организаторы акции не позаботились о безопасности своих избирателей и граждан. Очевидно, они были заинтересованы в беспорядках, столкновениях с полицией, — сообщил ТАСС Брод. Он также считает, что среди протестующих были...