Суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова на два месяца.
Адвокат Султанова Дмитрий Лебедев сообщил, что будет обжаловать решение. Бывшего министра обвиняют в злоупотреблении полномочий, передаёт
В середине июля Астраханская область оказалась в центре скандала. После приезда в регион замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и проверки строительной сферы к следователям были доставлены 22 человека. Среди них оказались и высокопоставленные чиновники. 19 июля Астраханскую область посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая была неприятно поражена ситуацией, сложившейся в регионе, писал News.ru.