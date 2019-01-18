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Суд арестовал насильника с Кутузовского проспекта

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Московский суд арестовал 28-летнего мужчину, которому предъявлены обвинения в сексуальном насилии, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

По её словам, на данный момент задержанный находится под стражей.

«Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей)», — уточнила она.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится сбор доказательной базы. Помимо этого, следователи проверяют причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.

По данным СК, с декабря прошлого года по январь 2019 года мужчина рядом с жилым домом на Кутузовском проспекте совершил насильственные действия в отношении двух потерпевших и скрылся с места преступления.

Ранее News.ru писал, что житель Удмуртии был задержан оперативниками по подозрению в сексуальном насилии. Гражданину вменяют нападения на трёх женщин. Уроженец Сарапула утром 3 января 2019 года атаковал незнакомок, угрожая расправиться с ними в случае отказа вступить с ним в половую связь.


#суд #москва #АРЕСТ #насильник #маньяк
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