Суд арестовал насильника с Кутузовского проспекта

https://news.ru/storage/news/63449e0ad70ddba7a7bda760bac31615/14398e82-638e-46df-9b01-c9ed09f784ab_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Московский суд арестовал 28-летнего мужчину, которому предъявлены обвинения в сексуальном насилии, сообщила старший помощник главы ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

По её словам, на данный момент задержанный находится под стражей.

«Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей)», — уточнила она.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится сбор доказательной базы. Помимо этого, следователи проверяют причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.

По данным СК, с декабря прошлого года по январь 2019 года мужчина рядом с жилым домом на Кутузовском проспекте совершил насильственные действия в отношении двух потерпевших и скрылся с места преступления.

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