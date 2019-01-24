Су-27 перехватил шведский самолёт-разведчик у границ РФ

https://news.ru/storage/news/f4bd862f0937190185fcb5c4604ef634/e6ab61e0-2b2d-425d-9d6b-695f99c3a999_850.jpg Alexander Chernykh/Global Look Press

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — приводит РИА новости сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе перехвата российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к неизвестному самолёту, который осуществлял полёт с выключенным транспондером, чтобы идентифицировать его принадлежность. После инцидента шведский самолёт удалился от государственной границы РФ.

Ранее News.ru писал о том, что самолёт-разведчик RC-135V и летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk заметили у Черноморского побережья Российской Федерации. Он курсировал у побережья Краснодарского края, облетел несколько раз Керченский пролив и юго-запад Крымского полуострова. В небе он провёл больше пяти часов, затем прошёл дозаправку в воздухе над Азовским морем.