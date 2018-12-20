Студенты РГГРУ обвинили силовиков в побоях и кражах

https://news.ru/storage/news/21b277c9a0d9052b4329b43fcc3a7976/27bfbaa3-82f0-4cb7-abe8-aa883a855720_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Студенты Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ) из Ингушетии, подвергшиеся избиениям во время рейда силовиков в общежитие вуза, написали восемь жалоб в прокуратуру. Об этом сообщила представитель постпредства северокавказской республики в Москве Наталья Мкртчян.

«Это только те молодые люди, кто пострадал серьёзно: к примеру, один из студентов указал, что его били резиновым молотком в висок. На встрече 17 декабря с сенаторами, представляющими Ингушетию в Совете Федерации, молодой человек показал место удара. Кстати, именно сенаторы настойчиво рекомендовали студентам задокументировать побои», — цитирует Мкртчян «Кавказский узел».

Кроме жалоб на телесные повреждения студенты указывают в заявлениях, что во время обысков силовики изъяли у них деньги и мобильные телефоны, которые впоследствии так и не вернули.

«В заявлениях есть жалобы на превышение служебных полномочий и кражи», — подчеркнула Наталья Мкртчян.

Для оформления обращений студентов привлечены юристы ингушской диаспоры. Для расследования обстоятельств задержания студентов была создана внутренняя комиссия вуза, но представителей постпредства Ингушетии в ней нет.

Как писал News.ru, ранее студенты РГГРУ обратились к консулу Гвинеи с жалобами на силовое задержание и пытки электрошокерами. Гвинейские учащиеся пробыли в отделении до 12 часов ночи — российские правоохранители пытались выбить из них признание в распространении марихуаны. До этого стало известно, что 17 декабря московские силовики провели рейд в общежитии РГГРУ и задержали около 200 студентов, большинство из которых — выходцы из Ингушетии.