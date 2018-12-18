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Студентов из Гвинеи пытали во время задержания в РГГРУ

Сергей Киселев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Студенты Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ) обратились к консулу Гвинеи с жалобами на силовое задержание и пытки электрошокерами. Гвинейские учащиеся пробыли в отделении до 12 часов ночи — правоохранители пытались выбить из них признание в распространении марихуаны.

Африканцы были задержаны 17 декабря во время операции, в ходе которой полицейские задержали около 200 студентов-ингушей. Мероприятия начались около 6 часов утра.

По словам одного из гвинейцев, люди в масках ворвались в комнаты общежития, положили находящихся там людей лицом в пол. В это время их коллеги проводили обыски, искали запрещённые предметы и наркотики.

Пострадавшие отметили, что из полиции их отпустили только после того, как они пригрозили обратиться в генконсульство Гвинеи в России. Несмотря на освобождение, студенты всё же направили обращение в дипмиссию, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что сотрудники столичной полиции провели рейд в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ — РГГРУ). Стражи порядка задержали около 200 учащихся, большинство из которых — выходцы из Ингушетии.


#пытки #ЗАДЕРЖАНИЕ #студенты #рггру #гвинея
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